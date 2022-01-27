Дело о халатности возбудили в связи с пропажей девочки в Новгородской области

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - СКР возбудил уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) со стороны должностных лиц в связи с исчезновением годовалой девочки в Новгородской области. Об этом сообщается на сайте управления СКР по региону.

В ходе расследования выяснилось, что семья ребенка состояла на учете в органах системы профилактики, и семерых детей уже отправили в социальное учреждение. Девочка 2020 года рождения осталась с матерью. Дело возбуждено в отношении сотрудников комитета образования администрации Холмского муниципального района.

Следствие уточняет, что, по предварительным данным, найденные в печи дома костные фрагменты не являются человеческими. Поиски ребенка продолжаются.

Как сообщалось, 25 января поступило сообщение об исчезновении ребенка. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В среду стало известно, что мать девочки и ее сожителя задержали.