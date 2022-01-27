Роспотребнадзор счел преждевременным объявлять вирус NeoCov новой угрозой для людей

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина заявила о преждевременности разговоров о том, что выявленный китайскими учеными в ЮАР вирус NeoCov станет новой опасностью для всего человечества.

"Прежде всего, следует отметить, что NeoCoV не является новым коронавирусом (...) Теоретически многие вирусы могут попасть в человеческую популяцию, это вопрос вероятности. Но случается это, как мы видим, достаточно редко. Поэтому говорить о том, что это новая большая опасность для всего человечества, абсолютно преждевременно. Для окончательных выводов вопрос требует дальнейшего всестороннего изучения", - сказала Черкашина в четверг журналистам.

Она добавила, что NeoCoV известен достаточно давно и первично был обнаружен в фекалиях летучих мышей в Южной Африке, а его полный геном его был расшифрован еще 2014 году.

Новая волна сообщений связана, по словам эксперта, с препринтом - статьей, которая не прошла рецензию авторитетных ученых, в которой авторы говорят о том, что появление определенной мутации может позволить этому вирусу заражать человека. "Авторы данного исследования ограничились изучением возможных взаимодействий на уровне клеточных линий, однако надо помнить о том, что явления, зафиксированные на клеточных линиях, не всегда воспроизводятся в полном объеме на организме в целом", - сказала Черкашина.

"Хочу напомнить, что помимо широко известных вирусов SARS-CoV-2 и SARS, MERS, которые попадали в человеческую популяцию, существуют еще сезонные коронавирусы, вызывающие обычную простуду и не представляющие для человека серьезной опасности", - заявила эксперт.

Китайские ученые обнаружили в Африке новую разновидность коронавируса - NeoCov, которая имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2 и потенциально может нести опасность для человека. NeoCoV был выявлен у летучих мышей в ЮАР и пока распространяется среди их популяции.

В научном центре "Вектор" Роспотребнадзора указали на преждевременность выводов по поводу нового коронавируса, поскольку обозначенные китайцами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.