В "Векторе" оценили риск распространения нового коронавируса NeoCov

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В научном центре "Вектор" Роспотребнадзора считают преждевременным говорить о появлении нового коронавируса, готового распространяться в человеческой популяции, после выявления китайскими учеными вируса NeoCov.

"Специалисты научного центра "Вектор" знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идет о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции. Обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения", - сообщили журналистам в центре "Вектор".

Ранее сообщалось, что китайские ученые обнаружили в Африке новую разновидность коронавируса – NeoCov, которая имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2 и потенциально может нести опасность для человека. Ангиотензинпревращающий фермент (ACE2) – общий для всех известных вариантов COVID-19 рецептор вируса – это белок, через который коронавирус проникает в клетки. NeoCoV был выявлен у летучих мышей в ЮАР и пока распространяется среди их популяции. Соответствующий препринт был обнародован на портале bioRxiv.