Росреестр уточнил нюансы покупки заброшенных дач

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Покупатели заброшенных земельных участков должны учесть ряд особенностей такой недвижимости, отмечают в Росреестре.

"Даже при видимом отсутствии собственника спешить не стоит", - подчеркнули в ведомстве.

Росреестр предложил в первую очередь выяснить, есть ли у участка собственник. Для этого нужно обратиться к председателю садового товарищества (СНТ), на территории которого находится заброшенное владение, либо в орган местного самоуправления, если земельный участок с домом находятся в населенном пункте. Можно поискать информацию о владельце на публичной кадастровой карте или запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Если таким образом удалось установить, что у объекта недвижимости есть собственник, то приобрести дом и земельный участок можно в рамках гражданско-правовой сделки, то есть по договору купли-продажи.

Если же собственник отказывается от своего имущества, он должен сам обратиться в Росреестр с заявлением об отказе от участка. Тогда на такой земельный участок регистрируется право собственности, например, муниципалитета, на территории которого этот участок находится (одновременно с регистрацией прекращения права его прежнего собственника, который от него отказался). Затем его выставят на торги или передадут в аренду новому собственнику.

Также можно оформить участок, если владельца найти не удалось. При этом бесхозяйной вещью может быть признано только здание (например, дом), земельный участок бесхозяйной вещью быть не может.

Для начала сведения о бесхозяйном объекте должны быть внесены муниципалитетом в ЕГРН. Через год со дня постановки бесхозяйного объекта недвижимости на учет муниципальный орган может обратиться в суд с требованием о признании на него права муниципальной собственности. Получив вступившее в законную силу решение суда, муниципалитет обращается в Росреестр с заявлением о регистрации права муниципальной собственности на этот объект. После этого землю вместе с домом можно приобрести на торгах, арендовать или выкупить.

Если вдруг появляется предыдущий собственник, вопрос решается в судебном порядке.

Еще одним способом стать законным владельцем заброшенного дачного участка (дома) является приобретательная давность. Согласно положениям статьи 234 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, которые не являются собственниками имущества, но непрерывно и добросовестно владеют им как своим собственным имуществом в течение 15 лет, могут приобрести на него право собственности в силу приобретательной давности.

Для этого необходимо подготовить пакет документов и вместе с заявлением подать в суд общей юрисдикции по месту нахождения имущества. После получения судебного решения можно обращаться в Росреестр, чтобы зарегистрировать право собственности.