Пограничники Ростовской области задержали трех журналистов на границе с Украиной

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Трое журналистов задержаны за незаконное нахождение в приграничной зоне между РФ и Украиной в Ростовской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В приграничной зоне задержаны трое журналистов, у которых не было разрешения там находиться", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в действиях журналистов усмотрели нарушение ст. 18.2 КоАП (Нарушение пограничного режима в пограничной зоне).

По словам другого источника, журналисты занимались сбором информации о якобы перемещениях российских войск на границе.

Официальным подтверждением информации агентство не располагает.