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Боевые корабли ТОФ проведут учение в Японском и Охотском морях

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Около 20 кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) проведут плановое военно-морское учение в акваториях Японского и Охотского морях, сообщает пресс-служба ТОФ,

"В учении примут участие корветы "Гремящий", "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и корабль управления "Маршал Крылов", - говорится в сообщении.

Также в учении примут участие малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера. Они отработают способы совместного маневрирования, порядок взаимодействия с морской авиацией, организацию противовоздушной обороны отряда. В конце учения пройдут стрельбы из корабельных артиллерийских установок по морским целям и зенитными ракетными комплексами по ракетам-мишеням.

Кроме того, на учениях военные выполнят задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов, где ходят торговые суда.

Учение пройдет под руководством главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.

В январе-феврале 2022 года в России, по плану подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации, пройдут учения по противодействию военным угрозам РФ с морских и океанских направлений. В них примут участие более 140 боевых кораблей, 60 летательных аппаратов, около 1 тыс. единиц военной техники и около 10 тыс. военных.

ТОФ Минобороны РФ Японское море Охотское море

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