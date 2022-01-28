Правительство РФ разрешило гражданам регистрировать товарные знаки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг поддержало законопроект, который разрешает гражданам регистрировать товарные знаки, сообщила пресс-служба Минэкономразвития в пятницу.

В министерстве отмечают, что инициатива разработана в рамках дорожной карты "Трансформации делового климата" в сфере интеллектуальной собственности.

"Решение важно в первую очередь для самозанятых - появляется дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг. По сути мы даем людям возможность использовать этот актив, развивать личные бренды", - приводится комментарий министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"Кроме того, мера позволит уравнять в правах россиян и иностранных граждан. Россия является участницей Мадридского соглашения, согласно которому регистрировать товарные знаки могут как юридические, так и физические лица. Учитывая это, отказать в рассмотрении заявки иностранному гражданину у Роспатента оснований нет. После вступления в силу данных поправок в законодательство соответствующие возможности появятся и у российских граждан", - отмечают также в министерстве.

Кроме того, законопроект предусматривает положения, направленные на развитие кредитования под залог интеллектуальной собственности.

"На сегодня есть два нематериальных актива, по которым банки видят дополнительные риски - компьютерные программы и базы данных. По ним у кредитных организаций нет возможности проверить, выдавался уже заем другим банком или нет. Законопроект исправляет эту ситуацию", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Сейчас, если программа или база данных зарегистрирована Роспатентом (регистрация происходит по желанию правообладателя), банк может обратиться к ведомству и получить от государства подтверждение, что объект существует, а потенциальный клиент - его правообладатель. Инициативой Минэкономразвития предлагается создать "вторую ступень" гарантий для банков - сделать обязательной регистрацию залога прав на такие объекты. При этом речь идет только о зарегистрированных Роспатентом программах и базах данных. В отношении программ, которые правообладатель не регистрировал, регистрация залога требоваться не будет", - пояснили суть поправок в министерстве.