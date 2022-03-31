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Самозанятым могут разрешить регистрировать свой товарный знак

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Законопроект о расширении круга правообладателей товарных знаков был в четверг одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству для первого чтения, сообщил журналистам председатель комитета Павел Крашенинников.

"Действующий Гражданский кодекс устанавливает правовое ограничение на право получения товарного знака - им могут обладать только юридические лица или индивидуальные предприниматели. Но отдельными видами предпринимательской деятельности россияне могут заниматься и без регистрации ИП, то есть в качестве самозанятых. Законопроект предлагает дать право регистрации товарного знака и самозанятым гражданам", - сказал Крашенинников.

Он отметил, что "в настоящее время регистрация товарного знака на имя физических лиц допускается в ряде иностранных государств: Австрии, Германии, Китае, США". "Таким образом, иностранные граждане оказываются наделенными правом регистрации товарного знака в России без подтверждения статуса, соответствующего индивидуальному предпринимателю", - сказал Крашенинников.

Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить равенство правового положения российских и иностранных граждан в части возможности осуществления ими исключительных прав на товарный знак", - заявил Крашенинников.

Законопроект (63528-8) предлагает изменения в часть четвертую Гражданского кодекса РФ.

Помимо этого, документом устанавливается обязательная госрегистрация залога исключительного права на зарегистрированные в Роспатенте программу для ЭВМ или базу данных. Это позволит обеспечить дополнительные гарантии для кредиторов, осуществляющих кредитование под залог интеллектуальной собственности, сообщили в комитете.

Госдума Павел Крашенников
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