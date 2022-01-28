Бывший мэр алтайского Славгорода получил более 8 лет за взятки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Бывший мэр Славгорода Сергей Горбунов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы, сообщило Следственное управление СКР по Алтайскому краю.

Горбунов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере).

Коррупционное дело против мэра Славгорода

В ходе следствия и суда было установлено, что летом 2018 года Горбунов, только вступив в должность главы Славгорода, предложил директору и учредителю компаний ежемесячно давать ему взятку по 100 тыс. рублей и 5-10 % от полученной компаниями прибыли от будущих поставок угля для нужд города. За это глава города обещал предпринимателю, что именно его фирмы будут поставщиками топлива для Славгорода.

В мае 2020 года Горбунов решил изменить условия получения взятки: помимо ежемесячно назначенной суммы, он запросил от бизнесмена передать ему деньги из расчета 50 рублей за каждую тонну угля, поставленную в ходе отопительного сезона 2019 - 2020 годов.

Таким образом, мэр получил лично взятку на общую сумму 6,8 млн рублей.

29 мая 2020 года после получения части взятки Горбунов, заметив, что за ним ведется оперативное наблюдение, попытался избавиться от денег, выкинув их в заброшенное здание, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии.

В ходе предварительного следствия Горбунов свою вину не признал, а также оказывал противодействие, выдвигая различные версии своей непричастности к получению взятки.

Суд приговорил его к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере взятки с лишением права занимать аналогичные должности на протяжении пяти лет. В доход государства у Горбунова конфисковали 4,7 млн рублей, также у него изъяли имущество.