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Лавров призвал Запад к честному разговору с Россией

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россия хочет, чтобы Запад с ней разговаривал честно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы хотим, чтобы с нами работали честно", - сказал Лавров в интервью российским радиостанциям.

По его словам, российские предложения по гарантиям безопасности не должны рассматриваться как ультиматум, Москва ожидает, что западные страны не будут увиливать от ответа, а честно изложат, "как они трактуют то, под чем подписывался их президент" в рамках ОБСЕ.

Лавров также заявил, что Россия будет принимать ответные меры, если не удастся договориться с Западом по гарантиям безопасности.

Он напомнил слова президента Владимира Путина, что эти меры будут самыми разными и что президент пообещал принимать решения исходя из предложений, которые представят военные.

"Естественно, другие ведомства тоже будут участвовать в работе этих предложений. По крайней мере сейчас идет межведомственная проработка полученных ответов от США и натовцев", - сказал Лавров.

Он отметил, что "на фоне бумаги, которую прислали из НАТО, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатических приличий".

"От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссии, его особого предназначения, что мне немного стыдно за тех, эти тексты писал", - сказал Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ США

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