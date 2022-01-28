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Белых медвежат, вернувшихся к вахтовикам на Ямале, снова отвезли в тундру

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Двух белых медвежат, которые после первой эвакуации в тундру вернулись в вахтовый поселок на Харасавэйском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, в пятницу вновь эвакуировали в природную среду. Об этом сообщается в корпоративном издании ООО "Газпром добыча Надым".

"Эвакуация белых медвежат Хары и Савэя из производственной зоны Харасавэйского месторождения успешно состоялась. Сегодня, пролетев на вертолете 340 километров под присмотром команды из российских ученых Научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие", представителей природоохранных ведомств и работников "Газпром добыча Надым", арктические бродяги прибыли в Гыданский заповедник", - говорится в сообщении.

Годовалые медвежата-двойняшки забрели на территорию вахтового поселка на Харасавэйском месторождении и не покидали ее продолжительное время. Такое соседство было опасным, поэтому было решено эвакуировать хищников подальше от людей. Эвакуация состоялась 26 декабря 2021 года.

Ученые Научно-экспедиционного центра по исследованию млекопитающих обездвижили животных при помощи специальных ветеринарных препаратов. У каждого медвежонка ученые взяли биопробы, а на теле закрепили маяки для отслеживания их передвижения в режиме реального времени.

После того, как медвежата уснули, их поместили в клетку и перевезли на расстояние 100 км от производственной зоны. На новом месте жительства их снабдили трехнедельным запасом корма. Подкормка была необходима, чтобы у животных был стимул задержаться на этой территории.

Однако медвежата вновь вернулись в вахтовый поселок на Харасавэйское месторождение в середине января. С места высадки они дошли до острова Белый и вернулись на Харасавэй. Всего животные преодолели расстояние порядка 600 км. Закрепленные на спинах датчики хищники сбросили. После этого было решено вновь их эвакуировать подальше от людей.

Ямал ЯНАО

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