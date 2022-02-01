В посольстве США в Москве заявили, что дипломатов РФ не высылают из Штатов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - США не считают высылкой предписание Госдепартамента, согласно которому несколько десятков российских дипломатов должны покинуть Вашингтон в январе и июне этого года, сообщили "Интерфаксу" в американской дипмиссии во вторник.

"Это не высылка. Российские власти были проинформированы, что могут заменить тех дипломатов, которые покинут страну, назначив других сотрудников своих дипмиссий на эти должности", - сказали в посольстве США.

Так там, в частности, ответили на вопрос агентства, покинули ли американские дипломаты Россию в качестве ответной меры на решение американских властей.

По мнению Вашингтона, американский подход "обеспечивает больший паритет в работе обеих дипмиссий, так как персонал в них будет меняться с одинаковой частотой".

"Это поможет облегчить постепенное восстановление работы наших дипмиссий, необходимое для установления более стабильных и предсказуемых отношений с Россией", - заявили в посольстве США.

На прошлой неделе посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия, выполняя предписание Госдепа, намерена действовать исходя из принципа взаимности.

"В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа. 27 сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 - к 30 июня этого года", - сказал российский посол.

По словам дипломата, "на сегодняшний день из первой группы уехали 23 сотрудника, 29 января возвращаются на Родину еще четыре человека".

"После этой высылки в Роспосольстве остается 184 работника, включая дипломатов и административно-технический персонал", - сообщил посол РФ.

"Что касается наших ответных действий, слово остается за Москвой. При любых обстоятельствах мы действуем на основе взаимности", - подчеркнул Антонов.

Вместе с тем, дипломат отметил, что "российская сторона выступает за создание нормальных условий жизнедеятельности дипломатов в США и России".