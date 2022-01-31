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Невакцинированных от COVID-19 работников на Колыме переводят на удаленку

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - С 1 февраля В Магаданской области органы местного самоуправления и юрлица, включая индивидуальных предпринимателей, должны перевести на "удаленный режим" всех сотрудников, не вакцинированных от COVID-19 или не болевших коронавирусом, говорится в постановлении правительства региона.

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Также муниципалитетам предписано перевести на удаленный формат работы людей старше 60 лет, говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Магаданской области также введены дополнительные меры защиты в отношении организаций и предприятий, где привито менее 80% сотрудников.

"Если в организации уровень привитых от коронавируса ниже планки в 80%, то такие предприятия должны приостановить свою деятельность до того момента, пока количество вакцинированных не будет поднято до плановых показателей", - говорится в документе. Прибывающие в регион "вахтовики" перед заездом на непосредственное место работы должны провести неделю на самоизоляции.

Ранее по поручению губернатора Сергея Носова в Магаданской области были отменены все массовые мероприятия спортивного и культурного содержания, но из-за особенностей распространения омикрон-штамма этих мер, по мнению главы региона, недостаточно. Контагиозность омикрона существенно выше, чем у штамма дельта.

Уровень коллективного иммунитета от коронавируса на территории Магаданской области составляет 65,6%, в России - 64,4%. Всего в Магаданской области выявлено более 14,4 тыс. случаев коронавируса, более 13, 5 тыс. выздоровели, умер 361 человек.

Магаданская область коронавирус

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