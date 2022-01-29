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Мишустин назначил Дружинина новым руководителем Росжелдора

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) премьер России Михаил Мишустин назначил Алексея Дружинина, сообщает пресс-служба правительства в субботу.

Дружинин родился в 1973 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция".

Отмечается, что он имеет опыт государственной службы. В 2004-2005 годах занимал должность начальника правового управления федерального агентства железнодорожного транспорта. Позже перешел в министерство транспорта, где работал до 2014 года в качестве заместителя директора департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности, заместителя директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта, затем директора департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности. Является действительным государственным советником 2-го класса.

До назначения на пост главы Росжелдора Дружинин более пяти лет работал исполнительным директором некоммерческого партнерства, а позже саморегулируемой организации "Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава".

Он награжден медалью "За развитие железных дорог" и нагрудным знаком "Почетный железнодорожник".

Михаил Мишустин Росжелдор Алексей Дружинин

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