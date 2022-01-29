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Что произошло за день: суббота, 29 января

Обещание Токаева не менять конституцию Казахстана, женский финал Australian Open и ультиматум властей Австралии Канье Уэсту

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент Казахстана рассказал о том, кто стоял за массовыми беспорядками в стране. Касым-Жомарт Токаев заявил, что они заранее планировались профессионалами. В страну под видов гастарбайтеров завезли боевиков, именно для этого захватили аэропорт Алма-Аты, добавил он. Токаев признал, что власти Казахстана "информационно проиграли" во время массовых акций протеста. В стране была развернута дезинформационная кампания, "фейки лились рекой", поэтому власти были вынуждены отключить интернет.

- Токаев рассказал, как долго будет оставаться на посту президента Казахстана. Он пообещал, что не будет переписывать Конституцию под себя, и будет занимать этот пост не более двух сроков. Также он напомнил о необходимости разделить деятельность главы государства и лидера партии.

- Президент Казахстана поделился деталями пребывания миротворцев ОДКБ на территории страны. Он заверил, что они не произвели ни одного выстрела, а их прибытие сыграло скорее "устрашающую роль для бандитов". При отправке миротворческого контингента Кремль не поставил никаких дополнительных условий, добавил Токаев.

- Президент России Владимир Путин дал несколько поручений по итогам заседания Совета по правам человека. Он, в частности, поручил рассмотреть вопрос о возможности получения россиянами из ДНР и ЛНР соцвыплат через "Госуслуги". В СПЧ заявили, что это "очень важный шаг на пути к совершенствованию системы поддержки российских граждан на Донбассе".

- Власти Белоруссии расширили антисанкционное продовольственное эмбарго. Белоруссия с 1 января ввела запрет на импорт продовольственных товаров из стран, которые проводят недружественную политику в отношении республики. Теперь в список стран добавлены Лихтенштейн и Сербия.

- Канье Уэста не пустят на гастроли в Австралию без полной вакцинации. Предупреждение властей Австралии прозвучало спустя две недели после того, как они депортировали из страны непривитого сербского теннисиста Новака Джоковича.

- Стал известна победительница Australian Open. Турнир выиграла австралийская теннисистка Эшли Барти, которая является лидером мирового рейтинга. В мужском финале Australian Open сыграют российский теннисист Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль, матч пройдет в воскресенье, 30 января.

- "Омикрон" выявлен уже в 78 регионах России. Прирост новых заболевших коронавирусом в РФ за сутки составил 113 122 случая, из которых 26 488 - выявили в столице. Число госпитализаций из-за COVID-19 за сутки незначительно выросло.

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