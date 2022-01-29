Канье Уэста не пустят на гастроли в Австралию без полной вакцинации

Фото: Kevin Winter/Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава австралийского правительства Скотт Моррисон предупредил американского исполнителя Канье Уэста о необходимости прохождения полного курса вакцинации от COVID-19 перед концертами в Австралии.

"Правила таковы: вы должны быть полностью вакцинированным. Они касаются каждого, и недавно мы это подтвердили. Неважно, кто вы, это правила. Следуйте правилам, и вы сможете приехать. Если вы не следуете правилам, то не сможете", - проводит в субботу The Guardian слова Моррисона.

Предупреждение Моррисона прозвучало спустя две недели после того, как австралийские власти депортировали из страны непривитого сербского теннисиста Новака Джоковича, не дав ему возможности принять участие в турнире Australia Open.

Ранее сообщилось о планах Канье Уэста дать в марте несколько концертов на стадионах в Австралии.

Агенты музыканта высказывания премьера Австралии пока не комментируют. Статус вакцинации исполнителя неизвестен, отмечает The Guardian.