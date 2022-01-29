Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:06Заразились
на 29.01В России 11 615 779+113 122В мире 369 955 862+3 661 349

Токаев пообещал быть президентом Казахстана не более двух сроков

Также он считает необходимым разделить деятельность главы государства и партии

Токаев пообещал быть президентом Казахстана не более двух сроков
Фото: STRINGER/ EPA/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не собирается находиться на президентском посту более двух сроков.

"Я не знаю, как долго я буду находиться президентом Казахстана, но абсолютно точно - в соответствии с Конституцией не более двух сроков. То есть никакого переделывания законов и тем более Конституции не будет", - подчеркнул Токаев в интервью государственному телеканалу "Хабар 24", показанном в субботу.

Глава государства отметил, что его миссия как президента - достичь положительных результатов трансформации всего общества, всей политической системы и экономики.

В миреТокаев избран лидером казахстанской партии власти "Нур Отан"Токаев избран лидером казахстанской партии власти "Нур Отан"Читать подробнее

Токаев также заявил, что серьезно думает о реформировании парламентской системы в республике.

"Я могу сказать, что серьезно думаю над реформированием парламентской системы в нашей стране и, конечно, партийной системы. Поскольку, как глава государства, я об этом сказал 28 января на съезде партии "Нур Отан", я считаю, что я должен стоять выше всех общественных, партийных и политических структур. Служить неким магнитом, для того чтобы привести различные общественно-политические силы к единому знаменателю с точки зрения их позиции, которые были бы продиктованы интересами нашего государства", - пояснил он.

Президент Казахстана также рассказал, как решился вопрос о передаче ему председательства в Совете безопасности республики.

"Был разговор (во время январских беспорядков - ИФ) о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета безопасности, тогда ситуация обострилась, я скрывать не буду, я поставил вопрос о том, что сейчас я обращусь к нации и должен заявить, что с этого момента я являюсь председателем Совета безопасности. Это вопрос был решен буквально на ходу", - сказал Токаев.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Новости
Массовые протесты в Казахстане

Токаев отметил, что миротворцы ОДКБ не произвели ни одного выстрела в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане

Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане планировались профессионалами

Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане планировались профессионалами

Венгрия не намерена размещать у себя дополнительные силы НАТО

Венгрия не намерена размещать у себя дополнительные силы НАТО
Массовые протесты в Казахстане

Захват аэропорта Алма-Аты связали с прилетом в Казахстан боевиков

В Белоруссии расширили антисанкционное продовольственное эмбарго

В Белоруссии расширили антисанкционное продовольственное эмбарго

Сбежавший в Белоруссию польский солдат подал заявление в Гаагский трибунал

Путин поручил рассмотреть вопрос получения россиянами в ДНР и ЛНР льгот через "Госуслуги"

Пандемия коронавируса

Канье Уэста не пустят на гастроли в Австралию без полной вакцинации

Канье Уэста не пустят на гастроли в Австралию без полной вакцинации
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 370 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 370 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 29 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });