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Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали вблизи Камчатки

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане возле восточного побережья Камчатки утром в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник в 10:14 местного времени (01:14 по Москве). Эпицентр находился в 197 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 49 км", - рассказал собеседник агентства.

Тревога цунами не объявлялась, в населенных пунктах полуострова сейсмическое событие не ощутили.

Камчатка

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