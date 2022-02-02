Землетрясение магнитудой 3,9 произошло у берегов Камчатки
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,9, произошедшее в среду утром в акватории Кроноцкого залива у восточных берегов Камчатки, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
"Эпицентр землетрясения находился в акватории Кроноцкого залива в 133 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, жители населенных пунктов подземные толчки не ощутили.