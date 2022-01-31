Состояние выпавшего из окна томской школы ученика стабилизировалось

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Врачи больницы скорой медицинской помощи №2 Томска смогли стабилизировать состояние 14-летнего подростка, который 27 января выпал из окна школы №40, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения в понедельник.

"Состояние мальчика на данный момент оценивается как тяжелое, стабильное. Пациент находится в реанимационном отделении медучреждения под наблюдением медиков и получает необходимую медицинскую помощь. Подросток по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что к лечению ребенка подключились также специалисты Томской областной клинической больницы.

Как сообщалось, 27 января ученик восьмого класса выпал из окна четвертого этажа школы №40 в Томске. Ребенка с множественными повреждениями в крайне тяжелом состоянии направили в больницу скорой медицинской помощи №2.