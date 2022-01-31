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Корабли Черноморского флота вернулись в порты после масштабного учения

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Отряды боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота после учения в акватории Черного моря, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"После планового технического обслуживания и пополнения материальных запасов экипажи кораблей ЧФ продолжат выполнение задач по предназначению", - говорится в сообщении.

Всего в плановых учениях флота было задействовано более 20 боевых кораблей в составе разнородных группировок, корабельных ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей.

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"Были проведены тренировки по связи, борьбе за живучесть, противовоздушной, противолодочной, противодиверсионной обороне при стоянке на необорудованном рейде, а также на переходе морем", - сообщает флот.

Пресс-служба ЮВО сообщала ранее о выполнении в рамках учений боевыми расчётами корабельной ударной группы флота в составе фрегата "Адмирал Эссен", сторожевого корабля "Ладный", ракетных катеров "Набережные Челны" и "Р-60" действий по ведению морского боя, выполнении боевых стрельб по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника

Артиллерийские стрельбы также проводились по плавающим минам и воздушным целям, которые имитировались сбросом светящихся авиабомб САБ-250 с самолетов морской авиации и ПВО ЧФ.

Черноморский флот

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