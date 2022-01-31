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Балтфлот РФ вернул на базу все корабли из-за шторма

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Балтийский флот из-за шторма изменил план боевой подготовки и вернул на базу все корабли, сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота.

"Все корабли и суда Балтийского флота встретили надвигающийся шторм на штатных местах стоянки. Корабли, выполнявшие задачи в акватории Балтийского моря, были заранее оповещены о надвигающемся шторме и возвращены в базу", - сообщили в пресс-службе.

Там отмечают, что на основании прогноза погоды, представленного гидрометеорологическим центром Балтийского флота, был откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота. Также изменены условия стоянки кораблей на причальных сооружениях с учетом силы и направления ветра, назначены и подготовлены к немедленной работе буксиры.

"Согласно инструкциям, была усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и закреплено по-штормовому оборудование верхних палуб, аварийные партии были приведены в повышенную боевую готовность", - сообщил флот.

При этом отмечается, что штормовая погода не повлияла на боеготовность соединений и воинских частей Балтийского флота, дежурные силы флота несли службу в штатном режиме.

Ранее в понедельник Черноморский флот РФ сообщил о возвращении в пункты базирования более 20 кораблей после учений в Черном море.

24 января пресс-служба Балтийского флота сообщила о начале крупных учений на Балтике, в море вышли 20 кораблей и судов.

Балтийский флот

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