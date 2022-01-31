В России более девяти тысяч человек за сутки попали в больницы с COVID

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 9 090 человек, что на 8% меньше по сравнению с днем ранее, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 124 070 случаев, что на 2 842 больше, чем сообщалось днем ранее. Умер за сутки 621 человек.

Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" фиксируется в 82 регионах страны, по сравнению с 20 января это на 27 регионов больше. За сутки число регионов, где обнаружен новый штамм, не изменилось.

В Москве заболели еще 23 417 человек, госпитализированы 1 407 пациентов. В Санкт-Петербурге выявили 15 802 случая заражения, в Подмосковье - 11 470.

Как сообщила 26 января вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм в РФ стал доминирующим. Так, в структуре выявленных случаев на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 52,1%.

"Выздоровели за сутки 30 130 человек, или на 4,1% больше по сравнению с 30 января" - сообщили в оперштабе.

Число умерших от коронавируса за сутки с 16 января остается примерно на одном уровне и не превышает 700 человек. Этот показатель держится на уровне конца июня - начала июля 2021 года.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 11 млн 861 тыс. 077 случаев коронавирусной инфекции, 331 349 умерших и 10 млн 248 тыс. 281 выписанных.