В Кремле опровергли планы введения всероссийского локдауна

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Введения всероссийского локдауна нет в повестке Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не актуален и не обсуждается (вопрос о локдауне - ИФ)", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал появившуюся в ряде неподтвержденных источников информацию о возможности введения в России локдауна на фоне распространения коронавируса, в частности, с 7 февраля.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал появившиеся ранее данные статистики Росстата, согласно которым в России в 2021 зафиксирована убыль населения, а число смертей в результате коронавируса превысило 517 тысяч.

"Однозначно можно сказать, что это весьма и весьма печальная статистика, весьма и весьма печальные данные. Действительно мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса. (...) Это реальность, в которой мы существуем", - сказал Песков.

Вместе с тем, он отметил, что "весьма и весьма эффективными признаны меры, которые были приняты правительством (по борьбе с эпидемией - ИФ)".

Кроме того, Песков указал на то, что "эффективно работает общая система здравоохранения, которая находится в постоянном состоянии полной мобилизации".

Однако, по словам пресс-секретаря президента, причины столь высокой смертности "предстоит еще анализировать".

"И главное - предстоит дальше убеждать людей вакцинироваться. Это единственное, что может помочь нам сократить количество смертей от "короны", это единственное, что защищает от "короны", я имею в виде вакцинацию", - подчеркнул Песков.

"К сожалению, уровень вакцинации населения оставляет желать лучшего. Будем надеяться, что со временем нам удастся повысить вот это наш общественный порог иммунитета - естественного или благодаря вакцинам возникшего, и это приведет к снижению количества умирающих", - заключил пресс-секретарь российского президента.

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 9 090 человек, что на 8% меньше по сравнению с днем ранее, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 124 070 случаев, что на 2 842 больше, чем сообщалось днем ранее. Умер за сутки 621 человек.