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Экс-волонтеру "Штаба Навального" вменили возбуждение ненависти и призывы к терроризму

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение по двум статьям арестованному ранее бывшему волонтеру московского "Штаба Навального" (движение "Штабы Навального" признано властями РФ экстремистским и запрещено) Александру Струкову, сообщила "Интерфаксу" его защитник, адвокат правозащитного проекта "Первый отдел" Валерия Ветошкина (признана в РФ СМИ-иностранным агентом).

"Оба так называемых преступления совершены с помощью интернета, что делает оба состава тяжкими. Вину он не признает", - сообщила агентству Ветошкина.

Обвинение Струкову предъявлено по статьям о возбуждении ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ) и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Согласно обвинению, Струков опубликовал в чате одного из российских изданий в Telegram комментарии, в которых предварительно были выявлены "угроза совершения насильственных разрушительных действий" и "оправдание совершения разрушительных террористических действий, направленных на уничтожение сотрудников МВД, ФСБ, членов партии "Единая Россия", представителей судебной власти".

Ветошкина отметила, что принадлежность аккаунта в Telegram Струкову следствие установило, сравнив фотографии из соцсети "ВКонтакте" и в аккаунте в самом мессенджере.

По ходатайству следствия Люблинский суд Москвы 28 января заключил Струкова под стражу.

Струкову, если его вина будет доказана в суде, грозит порядка десяти лет лишения свободы, добавила его адвокат.

Александр Струков

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