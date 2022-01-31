Жительница Удмуртии родила двойню в вертолете и назвала детей в честь пилотов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Женщина родила двух мальчиков при перевозке вертолетом санавиации "Ансат" в больницу Ижевска (Удмуртия), сообщает пресс-служба авиаперевозчика "Русские вертолетные системы" в понедельник.

Как сообщается, у беременной пациентки Глазовской больницы начались схватки во время перелета в медучреждение Ижевска.

"Процесс родов развивался стремительно, поэтому бригада врачей Республиканского центра экстренной медицинской помощи была вынуждена принимать роды прямо на борту вертолета", - говорится в сообщении.

В ходе перелета женщина родила двух мальчиков.

"Родители решили назвать их Александром и Олегом - по именам пилотов вертолета", - отмечает пресс-служба.