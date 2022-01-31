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РФ в 2022 г. увеличит площади под пшеницей почти до 30 млн га

РФ в 2022 г. увеличит площади под пшеницей почти до 30 млн га
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Площадь посевов под пшеницей в РФ в этом году составит 29,535 млн га, что на 818,1 тысячу гектаров больше, чем в 2021 году. Это следует из презентации Минсельхоза, с которой ознакомился "Интерфакс".

Площади под кукурузой увеличатся на 34 тыс. га, до 3,008 млн га, под ячменем сохранятся на уровне прошлого года – 8,189 млн га, под рожью – сократятся на 126,8 тыс. га, до 917,6 тыс. га.

Кроме того, планируется рост площадей под основными крупяными культурами. Так, посевы гречихи расширятся на 54,1 тыс. га и превысят 1 млн га, риса – на 2,9 тыс. га, до 190,4 тыс. га, проса – 52,7 тыс. га, до 353,2 тыс. га.

Всего зерновые и зернобобовые культуры в этом году планируется посеять на 47,998 млн га, что на 961,4 тыс. га больше, чем в прошлом году.

По данным Минсельхоза, площадь под сахарной свеклой в этом году увеличится на 65,9 тыс. га, до 1 млн 071 млн га, подо льном и технической коноплей - на 3,9 тыс. га, до 60 тыс. га.

Всего в этом году посевная площадь составит 81,3 млн га, что почти на 1,4 млн га больше, чем в прошлом году.

В 2021 году РФ, по предварительным данным, собрала 120,7 млн тонн зерна (в том числе 75,9 млн тонн пшеницы) против 133,5 млн тонн (85,9 млн тонн) в 2020 году. Урожай ржи составил 1,7 млн тонн против 2,4 млн тонн в предыдущем году, кукурузы – 14,6 млн тонн против 13,9 млн тонн, ячменя – 17,9 млн тонн против 20,9 млн тонн.

Как сообщалось, по оценке Центра агроаналитики при Минсельхозе, в этом году сбор зерна может составить 123-126 млн тонн, в том числе 75-84 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз РФ

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