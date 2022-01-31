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Техник скончался от полученной при ремонте самолета травмы в аэропорту Минвод

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Проверка проводится в связи с получением работником смертельной травмы при техобслуживании самолета в аэропорту Минеральных Вод, сообщает в понедельник пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 28 января во время осмотра воздушного судна в аэропорту Минеральные Воды была выявлена техническая неисправность передней стойки шасси. На следующий день при ее устранении был смертельно травмирован работник обслуживающей организации", - говорится в сообщении.

Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры проверит исполнение законодательства об охране труда в связи с произошедшим.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Минеральные Воды Южная транспортная прокуратура

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