Техник скончался от полученной при ремонте самолета травмы в аэропорту Минвод

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Проверка проводится в связи с получением работником смертельной травмы при техобслуживании самолета в аэропорту Минеральных Вод, сообщает в понедельник пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 28 января во время осмотра воздушного судна в аэропорту Минеральные Воды была выявлена техническая неисправность передней стойки шасси. На следующий день при ее устранении был смертельно травмирован работник обслуживающей организации", - говорится в сообщении.

Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры проверит исполнение законодательства об охране труда в связи с произошедшим.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.