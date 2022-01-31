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Минобороны РФ опровергло информацию о заходе Су-27 в воздушное пространство Эстонии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минобороны России опровергло заявление МИД Эстонии о нарушении в минувшую субботу истребителем Су-27 воздушного пространства республики в районе острова Вайндлоо.

"29 января 2022 г. полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись", - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Там заявили, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушения границ других государств.

Ранее в понедельник стало известно, что министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации, чтобы выразить протест и вручить ноту в связи с нарушением 29 января воздушного пространства страны.

"Эстония считает, что речь идет об очень серьезном и вызывающем сожаление случае, особенно имея в виду, что подобные нарушения происходили неоднократно", - сообщила пресс-служба МИД.

Как сообщили в главном штабе сил обороны Эстонии, "в субботу утром в районе острова Вайндлоо (Vaindloo) в воздушное пространство Эстонии зашел без разрешения самолет ВКС России Су-27. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты".

Сообщается, что транспондер самолета был выключен. Он не поддерживал двустороннюю радиосвязь со службой авиационного движения Эстонии. В прошлом году самолеты России нарушали воздушное пространство Эстонии пять раз, заявили в главном штабе Сил обороны Эстонии.

Су-27 - российский истребитель четвертого поколения, разработан в ОКБ Сухого. Су-27 входят в состав дежурных сил ПВО.

Эстония Су-27

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