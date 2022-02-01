Правозащитным НКО разрешили претендовать на президентские гранты

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Некоммерческие неправительственные организации, занимающиеся защитой прав заключенных, смогут в 2022 году претендовать на президентский грант на развитие гражданского общества, сообщила пресс-служба Кремля.

Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных, включена в число направлений, проекты по которым могут быть представлены на конкурс. Также в конкурсе могут участвовать проекты по сохранению исторической памяти, охране окружающей среды и защите животных, укреплению межнационального и межрелигиозного согласия, охране здоровья граждан и пропаганде здорового образа жизни и еще ряда сфер.

Заявки на грант принимаются с 1 февраля по 15 марта на официальном сайте Фонда президентских грантов.