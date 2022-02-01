В психоневрологическом интернате под Тюменью выявили вспышку COVID-19

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Два массовых случая заражения коронавирусом выявлены в Тюменской области, сообщает во вторник региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в психоневрологическом интернате в поселке Винзили под Тюменью коронавирус обнаружен у 22 сотрудников и 57 постояльцев.

Кроме того, в одном из отделений центра социального обслуживания населения в городе Ишим COVID-19 подтвержден у десяти человек.