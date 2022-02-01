Кремль проверит жалобы на подорожание тестов на коронавирус и лекарств

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле обратят внимание на жалобы из регионов на резкое подорожание тестов на коронавирус и лекарств от COVID-19 в аптеках, пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Наверняка оперативный штаб как-то мониторит эту ситуацию. Да, это повод, чтобы обратить на это внимание. Спасибо за эту информацию", - сказал он на брифинге.

Ранее единороссы в петербургском Заксобрании призвали Минздрав проконтролировать рост розничных цен на ПЦР-тесты.