В Свердловской области спрос на детскую COVID-прививку в разы превысил предложение

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Все 2,4 тысячи дозы детской вакцины от коронавируса, поставленные в Свердловскую область, были использованы, сообщил замгубернатора Павел Креков.

"Мы получили 2 тысячи 400 доз, сегодня мы закончили их постановку. Могли бы закончить чуть раньше, но кто-то из детей находился на карантине, кто-то был в отъезде. Сегодня этот процесс закончился. 2 тыс. 400 доз – мы уже отчитались об их использовании", - сказал Креков журналистам во вторник.

Он пояснил, что решение об отправке следующей партии вакцины принимается, как только регион отчитывается об использовании предыдущей.

"Я думаю, в ближайшее время мы узнаем, когда и в каком размере придет следующая партия", - отметил он.

В свою очередь министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов уточнил, что в числе желающих привиться детской вакциной от коронавирусной инфекции еще 10 тыс. человек.

"На сегодняшний день более 10 тыс. наших подростков и родителей хотели бы воспользоваться услугами, которые будут предоставлены при поступлении вакцины", - сказал министр.

При этом Креков пояснил, что 10 тыс. составляют люди, опрошенные за один день. "Что будет, когда мы опросы продолжим – увидим", - добавил замгубернатора.

Как сообщалось, первые 2,4 тыс. доз вакцины для подростков "Спутник М" поступило в Свердловскую область 24 января. На 26 января было известно, что в Екатеринбурге подано 8 тыс. заявок на вакцинацию детей.