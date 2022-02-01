Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:34Заразились
на 01.02В России 11 986 913+125 836В мире 378 320 768+3 633 861

В Свердловской области спрос на детскую COVID-прививку в разы превысил предложение

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Все 2,4 тысячи дозы детской вакцины от коронавируса, поставленные в Свердловскую область, были использованы, сообщил замгубернатора Павел Креков.

"Мы получили 2 тысячи 400 доз, сегодня мы закончили их постановку. Могли бы закончить чуть раньше, но кто-то из детей находился на карантине, кто-то был в отъезде. Сегодня этот процесс закончился. 2 тыс. 400 доз – мы уже отчитались об их использовании", - сказал Креков журналистам во вторник.

Он пояснил, что решение об отправке следующей партии вакцины принимается, как только регион отчитывается об использовании предыдущей.

"Я думаю, в ближайшее время мы узнаем, когда и в каком размере придет следующая партия", - отметил он.

В свою очередь министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов уточнил, что в числе желающих привиться детской вакциной от коронавирусной инфекции еще 10 тыс. человек.

"На сегодняшний день более 10 тыс. наших подростков и родителей хотели бы воспользоваться услугами, которые будут предоставлены при поступлении вакцины", - сказал министр.

При этом Креков пояснил, что 10 тыс. составляют люди, опрошенные за один день. "Что будет, когда мы опросы продолжим – увидим", - добавил замгубернатора.

Как сообщалось, первые 2,4 тыс. доз вакцины для подростков "Спутник М" поступило в Свердловскую область 24 января. На 26 января было известно, что в Екатеринбурге подано 8 тыс. заявок на вакцинацию детей.

Свердловская область коронавирус

Новости по теме

Новости

Готовившаяся после 1 февраля выдача QR-кодов по антителам пока не началась

В РФ разработают четыре платформы для быстрого создания вакцин от новых инфекций

В РФ разработают четыре платформы для быстрого создания вакцин от новых инфекций
Пандемия коронавируса

Работодателям в РФ рекомендовали перевести на удаленку максимальное число сотрудников

Работодателям в РФ рекомендовали перевести на удаленку максимальное число сотрудников

На адвоката Павлова составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

На адвоката Павлова составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

На Кубани прекратили полномочия судьи, устроившего смертельное ДТП

Россия пока не отреагировала на ответ США по предложениям о гарантиях безопасности

Россия пока не отреагировала на ответ США по предложениям о гарантиях безопасности

При назначении детских выплат перестанут учитывать арестованное имущество семьи

При назначении детских выплат перестанут учитывать арестованное имущество семьи
Пандемия коронавируса

В Роспотребнадзоре ждут, что пик заболеваемости COVID в РФ наступит к середине февраля

В Роспотребнадзоре ждут, что пик заболеваемости COVID в РФ наступит к середине февраля

В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });