В Тюмени аварийно отключились три подстанции
Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Тюмени произошло аварийное отключение трех подстанций, обеспечивающих энергоснабжение Заречной части города, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Помимо Заречных микрорайонов обесточены районы Тарманы и Мыс.
"Россети Тюмень" принимает меры по восстановлению энергоснабжения. Полностью восстановить энергоснабжение потребителей планируется до 21:00 (19:00 по Москве).
Компания при этом опровергает факт технологических нарушений на подстанциях.
Ранее сообщалось, что в Тюмени произошло аварийное отключение воздушной линии 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение части города.