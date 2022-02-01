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В Тюмени аварийно отключились три подстанции

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Тюмени произошло аварийное отключение трех подстанций, обеспечивающих энергоснабжение Заречной части города, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Помимо Заречных микрорайонов обесточены районы Тарманы и Мыс.

"Россети Тюмень" принимает меры по восстановлению энергоснабжения. Полностью восстановить энергоснабжение потребителей планируется до 21:00 (19:00 по Москве).

Компания при этом опровергает факт технологических нарушений на подстанциях.

Ранее сообщалось, что в Тюмени произошло аварийное отключение воздушной линии 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение части города.

Тюмень

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