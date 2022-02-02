Штормовое предупреждение с 12-метровыми волнами объявили у берегов Камчатки и Командор

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингова моря у берегов Камчатки и Командорских островов, там ожидаются волны высотой до 12 метров, сообщает в среду Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"В первой половине ночи 3 февраля в акватории Берингова моря в районах 11270 (Карагинский район), 11280 (Олюторский район) и 11290 (Алеутский округ) ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров", - говорится в сообщении.

Ночью 4 февраля у берегов Карагинского района и Алеутского округа (Командорские острова) волнение усилится до 12 метров.

Такая ситуация сохранится там до конца суток 4 февраля.

По данным МЧС, для населенных пунктов шторм угрозы не представляет.