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Спасатели предупредили о сильном шторме в Тихом океане и Беринговом море возле Камчатки

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в акваториях Берингова моря и Тихого океана у берегов Камчатки, там прогнозируются волны высотой до 10 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на краевое управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В период со второй половины дня 18 января 2022 года до вечера 19 января 2022 года в акваториях Тихого океана и Берингова моря, в районах 11290 и 11310 (Алеутский муниципальный округ) сохранится опасное волнение моря высотой 8-10 метров. Населенным пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах, в том числе с возможными нефтеразливами, которые "могут повлечь за собой угрозу экологической безопасности в прибрежных акваториях". В этой связи они рекомендуют владельцам судов, которые сейчас находятся в море, принять меры повышенной предосторожности.

Камчатка МЧСЮ Тихий океан

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