В Японском море пропал член экипажа затонувшего грузового судна

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Один член экипажа грузового судна, затонувшего в Японском море, числится пропавшим без вести, остальные 17 моряков спасены, сообщает телеканал NHK.

Представители береговой охраны Японии сообщили телеканалу, что судно, зарегистрированное в Панаме, находилось примерно в 380 км к северо-западу от острова Окиносима, когда подало сигнал бедствия.

Утром в четверг в район прибыл сторожевик береговой охраны Южной Кореи, который обнаружил 17 членов экипажа в спасательной шлюпке. Пропавший моряк упал за борт.

Отмечается, что судно направлялось в порт Кинуура в центральной Японии из порта Находка в России. Все члены экипажа - граждане Вьетнама. Само судно затонуло.

Береговая охрана Японии планирует направить в район бедствия две лодки для поиска пропавшего члена экипажа.