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В Удмуртии будут судить банду предполагаемых рабовладельцев

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Удмуртии перед судом предстанут семь человек, обвиняемых в использовании рабского труда и принуждении к даче показаний, сообщает пресс-служба регионального управления СКР в среду.

Четверо жителей республики, двое из которых были семейной парой, с 2011 по 2020 годы подавали объявления о найме на работу. Тех, кто обращался по этому объявлению, селили на территории производственной базы в Глазовском районе, отбирая паспорта.

В дальнейшем обвиняемые использовали рабский труд, насилием и угрозами "принуждая потерпевших трудиться на производственной базе, а также выполнять иные виды работы, связанные с лесозаготовкой и др.", говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе расследования потерпевшими по делу признаны семеро мужчин - жителей Удмуртии и Кировской области.

Кроме того, один из обвиняемых вместе с другими тремя сообщниками, в том числе своим адвокатом, с применением насилия принуждал двух потерпевших к даче ложных показаний по делу о похищении.

По данным фактам следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело по ч.3 ст.127.2 УК РФ (использование рабского труда), ч.3, 4 ст.309 УК РФ (принуждение к даче показаний).

СКР Удмуртия

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