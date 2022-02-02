Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 381 683 860+3 352 849

Обвиняемому в терактах в московском метро 2010 года грозит пожизненное

Обвиняемому в терактах в московском метро 2010 года грозит пожизненное
Станция метро "Лубянка". Архивное фото.
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило суд назначить пожизненный срок Магомеду Нурову, обвиняемому по делу о терактах 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Московского метрополитена. Об этом "Интерфаксу" сообщили во Втором Западном окружном военном суде.

Суд также попросили оштрафовать подсудимого на 300 тысяч рублей и удовлетворить гражданский иск к нему метрополитена почти на 17,5 млн рублей.

Нуров еще не выступал с последним словом. После прений сторон суд удалится на составление приговора.

По версии следствия, при подготовке терактов в метро Нуров был связным. В ходе следствия он полностью признал вину.

Он обвиняется в участии в преступном сообществе и банде, совершении террористических актов, незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 2 ст. 210 УК, ч. 2 ст. 209 УК, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК, ч. 3 ст. 223 УК).

По версии следствия, Нуров, будучи связным, на личной машине не раз подвозил других фигурантов дела на встречи, на которых планировались теракты, а также укрывал от правоохранительных органов подозреваемого террориста.

Нуров был задержан весной 2019 года в Дагестане. Суд по его делу начался осенью 2021 года.

Взрывы на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве произошли в утренний час пик 29 марта 2010 года. Погибли 39 человек. По версии следствия, взрывы устроила банда Магомедали Вагабова, одного из лидеров диверсионно-террористической банды, на станциях взорвались Марьям Шарипова и Джанет Абдуллаева. Вагабов был убит в 2010 году.

Годовщина терактов на станциях "Лубянка и "Парк культуры"

10
Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры".Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры".Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры".В настоящее время установлены все непосредственные организаторы и исполнители совершенных терактов, однако розыск возможных соучастников продолжается.Реализовали теракт, как установило следствие, члены банды Магомедали Вагабова, одного из лидеров диверсионно-террористической банды "Новокостекский джамаат", действовавшей на территории Дагестана с февраля 2010 года. В состав банды входили: Гаджи Алиев, Ахмед Рабаданов, Али Исагаджиев, Шамиль Магомеднабиев, имеющий исламское имя "Усман", Мурад Щащаев, имеющий исламское имя "Альбара"; Марьям Шарипова и Джанет Абдуллаева (Шарипова и Абдуллаева - террористки-смертницы, совершившие теракт - ИФ). Все бандиты были уничтожены при попытке задержания.Следстивие, установившее организаторов терактов в столичном метро, произошедших два года назад, до сих пор продолжает розыск пособников преступления.Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры". Погибли 40 человек, еще около 160 получили ранения, потерпевшими по делу признано 168 человек. По данным СК РФ, установлены все непосредственные исполнители и организаторы совершенных терактов.Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры". Погибли 40 человек, еще около 160 получили ранения, потерпевшими по делу признано 168 человек. По данным СК РФ, установлены все непосредственные исполнители и организаторы совершенных терактов.17-летняя Дженнет Абдурахманова, одна из предварительно опознанных смертниц, взорвавших себя в московском метро 29 марта 2010 года. По данным следствия, она вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова (на снимке), уничтоженного в ходе спецоперации.Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры". Погибли 40 человек, еще около 160 получили ранения, потерпевшими по делу признано 168 человек. По данным СК РФ, установлены все непосредственные исполнители и организаторы совершенных терактов.
Два года назад в утренний час пик на станциях метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" с интервалом 40 минут произошло два взрыва. Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг тротила на станции "Лубянка" и до 2 кг - на станции "Парк культуры".
Москва Московский метрополитен Генпрокуратура Магомед Нуров Дагестан Магомедали Вагабов

Новости по теме

Теракт в метро: два года

Новости

Защита обжаловала приговор по "делу об аргентинском кокаине"

Защита обжаловала приговор по "делу об аргентинском кокаине"

Кремль заявил, что не имеет отношения к утечке в прессу ответов США и НАТО

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Потерпевшие по делу SSJ100 потребовали от производителей оборудования 25 млн евро

Потерпевшие по делу SSJ100 потребовали от производителей оборудования 25 млн евро

В СПЧ призвали проверить перевод высказываний Делимханова на наличие угроз

Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с коронавирусом

Госсекретарь МВД Черногории стал невъездным для России

Пандемия коронавируса

РФ направила в ЕС заявку на присоединение к механизму проверки COVID-сертификатов

Кассация оставила в силе приговор Соболь по "квартирному делу"

Кассация оставила в силе приговор Соболь по "квартирному делу"

Россия попросит Италию выдать задержанного экс-гендиректора Антипинского НПЗ

Эксперты РКН предупредили о рисках политических протестов в метавселенных

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });