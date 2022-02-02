Обвиняемому в терактах в московском метро 2010 года грозит пожизненное

Станция метро "Лубянка". Архивное фото. Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило суд назначить пожизненный срок Магомеду Нурову, обвиняемому по делу о терактах 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Московского метрополитена. Об этом "Интерфаксу" сообщили во Втором Западном окружном военном суде.

Суд также попросили оштрафовать подсудимого на 300 тысяч рублей и удовлетворить гражданский иск к нему метрополитена почти на 17,5 млн рублей.

Нуров еще не выступал с последним словом. После прений сторон суд удалится на составление приговора.

По версии следствия, при подготовке терактов в метро Нуров был связным. В ходе следствия он полностью признал вину.

Он обвиняется в участии в преступном сообществе и банде, совершении террористических актов, незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 2 ст. 210 УК, ч. 2 ст. 209 УК, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК, ч. 3 ст. 223 УК).

По версии следствия, Нуров, будучи связным, на личной машине не раз подвозил других фигурантов дела на встречи, на которых планировались теракты, а также укрывал от правоохранительных органов подозреваемого террориста.

Нуров был задержан весной 2019 года в Дагестане. Суд по его делу начался осенью 2021 года.

Взрывы на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве произошли в утренний час пик 29 марта 2010 года. Погибли 39 человек. По версии следствия, взрывы устроила банда Магомедали Вагабова, одного из лидеров диверсионно-террористической банды, на станциях взорвались Марьям Шарипова и Джанет Абдуллаева. Вагабов был убит в 2010 году.