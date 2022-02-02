Более 80% проверок в 2021 году выявили нарушения при обработке персональных данных

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) в 2021 году провел более 3,9 тысячи проверок операторов персональных данных (ПД), более 80% из них выявили те или иные нарушения, сообщил в пресс-службе ведомства.

"Свыше 80% проведенных Роскомнадзором проверок операторов персональных данных выявили, что обработка персональных данных со стороны операторов баз данных организована с нарушениями (не назначен ответственный за обработку, не обеспечен внутренний контроль и необходимые меры безопасности ПД, отсутствуют правовые основания для обработки данных)", - сообщил в среду РКН.

Отмечается, что результатом неисполнения операторами баз данных требований законодательства в сфере персональных данных являются их регулярные утечки. "Граждане, чьи ПД оказываются в свободном доступе, всё чаще получают навязчивые рекламные сообщения и звонки, становятся жертвами телефонных мошенников", - отметили в ведомстве.

По данным РКН, всего в 2021 году таких звонков было более 3,7 млн.

В прошлом году служба получила более 38 тыс. жалоб граждан на неправомерную обработку их ПД, наибольшее количество - на действия владельцев интернет-сайтов (в том числе социальных сетей), кредитных учреждений, организаций ЖКХ, коллекторских агентств. "На действия данных категорий операторов традиционно поступает наибольшее число жалоб, что объясняется во многих случаях обработкой ПД значительного числа граждан в связи с их обязательствами, в том числе финансового характера", - сказали в ведомстве.

В прошлом году на основании судебных решений в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных было включено 93 ресурса, составлено более 220 административных протоколов.

По оценке РКН, обработку ПД граждан на территории России осуществляет свыше 6 млн организаций и индивидуальных предпринимателей, общее количество баз ПД, с которыми работают эти операторы, превышает 3 млн. "Фактически, по оценкам экспертов, о каждом гражданине РФ, в зависимости от его активности в сети интернет, содержатся записи в среднем от 10 до 100 и более базах данных. В общей сложности это почти 13 млрд записей с персональными данными наших граждан", - говорится в сообщении.

Для помощи в защите интересов граждан в судах при участии РКН создан Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, который бесплатно помогает, в том числе, жертвам мошенников. Филиалы Центра работают в Москве, Северо-Западном, Сибирском и Приволжском федеральных округах. С момента открытия Центра в сентябре 2021 года за помощью обратились более 450 человек из различных регионов страны.