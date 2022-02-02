Пентагон привел еще несколько тысяч военных в готовность на случай отправки в Европу

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны США распорядилось привести в состояние готовности еще несколько тысяч американских военных на случай отправки в Европу. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США.

"Пентагон распорядился привести в готовность еще несколько тысяч военных на случай размещения (в Европе - ИФ), помимо 8,5 тыс. военных, которые получили такое распоряжение на прошлой неделе", - информирует издание.

Как ожидается, позднее в среду Пентагон объявит, что президент США Джо Байден дал официальное одобрение на развертывание дополнительных сил в Восточной Европе.

CNN cо ссылкой на источники в США сообщил, что Байден формально одобрил переброску дополнительных американских сил в Восточную Европу. Источники телекомпании назвали это решение выражением поддержки союзникам по НАТО, которые видят угрозу в передвижении российских войск близ границ с Украиной.

Речь идет о тысячах дополнительных военнослужащих США. В частности, по информации собеседников CNN, не менее 2 тыс. американских военных будут переброшены в Польшу и еще в общей сложности несколько тысяч в другие страны юго-востока Европы, включая Румынию.

В январе Пентагон сообщил, что привел в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных на случай, если потребуется перебросить их в Европу в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как сообщал представитель Минобороны США Джон Кирби, несколько воздушно-десантных дивизий армии США входят в число воинских подразделений, приведенных в состояние повышенной боевой готовности для возможного развертывания в Восточной Европе в случае обострения ситуации на Украине.

К настоящему моменту запланировано, что 8,5 тыс. американских военнослужащих войдут в состав сил быстрого реагирования НАТО численностью 40 тыс. Они представляют собой объединенную оперативную группу войск очень высокой степени боеготовности, боевых самолетов, кораблей и сил специальных операций.