Прокуратура проверит застопорившуюся канатную дорогу в Сочи

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - На курорте "Красная Поляна" в среду остановилась канатная дорога, пришлось эвакуировать 41 человека. Проверку случившегося начала прокуратура Сочи, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Краснодарского края.

По сведениям прокурора, из-за сбоя никто не пострадал.

Это дорога К-13 открытого кресельного типа, которая курсирует от отметки 900 до отметки 1370.

Пресс-служба курорта "Красная Поляна" сообщает, что "канатная дорога была временно остановлена для безопасности гостей" после сообщения об ошибке в программе управления. В пресс-службе добавили, что в момент остановки на дороге находились 35 человек, а пользуются ею только лыжники и сноубордисты, приспособленные к зимним условиям.

Для эвакуации людей курорт отказался от услуг службы спасения и справился собственными силами: были задействованы 14 местных спасателей и десять сотрудников.

Ранее в управлении МЧС по Кубани сообщили, что остановка дороги произошла после скачка напряжения. Источник "Интерфакса" причиной инцидента назвал "технологический сбой".