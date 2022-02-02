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РПЦ представила материалы следствия по царским останкам

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия Русской православной церкви по изучению результатов исследования "екатеринбургских останков" собрала многочисленные вопросы, возникающие в связи с расследованием убийства царской семьи, и представила ответы на них на официальном сайте РПЦ.

Общий объем опубликованных выводов - 36 страниц, на которых изложены ответы на 34 вопроса, вызывавших особый интерес на протяжении последних 30 лет в рамках дискуссии о том, являются ли обнаруженные под Екатеринбургом останки подлинными останками последнего российского императора Николая II и его семьи.

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"Несмотря на большой объем этого материала, мы не смогли, да и не сможем охватить результаты всех экспертиз и провести хотя бы обзорно представление всех выполненных работ. Те, у кого имеется желание провести собственный сравнительный анализ, могут обратиться к результатам следствия 2015-2021 года, представленным в трехтомнике "Преступление века: Материалы следствия", - говорится в публикации РПЦ.

Основной вывод таков, что результаты нового следствия (2015-2021) подтвердили и дополнили выводы следствия, проведенного в 1990-е годы, а именно то, что царские останки являются подлинными.

В частности, удалось найти след от удара саблей на черепе, который предположительно принадлежит императору. По мнению экспертов, первое следствие этого следа не обнаружило из-за особенностей освещения. Опираясь на данные экспертиз, следователи также отвергли версию о том, что после расстрела головы императора и императрицы были отделены от тел.

Как сообщалось, окончательное решение по признанию подлинности царских останков должен принять Архиерейский Собор Русской православной церкви в мае 2022 года.

РПЦ Романовы Николай II

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