Власти Чукотки ввели новые ограничения из-за распространения COVID-19

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Власти Чукотки ввели новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса, запреты будут действовать до 28 февраля включительно, сообщила в четверг пресс-служба правительства округа.

"Приостанавливается диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого и детского населения. "Анадырский окружной психоневрологический интернат" переходит на карантин до 2 марта включительно", - говорится в сообщении.

Запланированные на февраль спортивные, культурные и другие мероприятия, предусматривающие перемещение участников между населенными пунктами Чукотки, будут перенесены на более поздний срок, либо отменены, информирует пресс-служба.

Кинотеатры, дома культуры, развлекательные заведения, фитнес- и тренажерные залы, бани и сауны могут работать при условии заполняемости помещений не более 50% от проектной вместимости.

Кружки, секции, клубы в учреждениях и организациях социального обслуживания, культуры, спорта могут работать также при условии заполняемости помещений не более 50%. При этом сотрудники и посетители, кроме несовершеннолетних, должны иметь QR-код либо документ, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание, отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее чем за 48 часов до посещения.

До конца февраля включительно приостанавливается работа предприятий общественного питания в ночное время, они будут закрыты с 23:00 до 06:00 часов.

Продолжится экспресс-тестирование в аэропортах для прилетающих на Чукотку из других регионов России и для транзитных пассажиров. Также на Чукотке сохраняется обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус приезжающих перед выходом на работу. В Анадыре, Певеке, Билибино и поселке Угольные Копи работодателям рекомендовано еженедельно проводить ПЦР-тестирование всех работников и сотрудников.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 3154 случая заражения коронавирусом, 2971 пациент выздоровел, 42 - умерли.