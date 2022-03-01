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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:18

На Чукотке отменили обязательные экспресс-тесты на COVID-19 для прибывающих

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Обязательные экспресс-тестирования на коронавирус в аэропортах отменили в Чукотском автономном округе, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона в соцсетях.

Исключение вводится для вахтовых работников, прилетающих чартерными рейсами.

Кроме того, на Чукотке детям больше не нужно сдавать ПЦР-тест для выхода в детский сад или школу после приезда из другого региона.

В регионе также возобновили работу ночных клубов и дискотек, разрешили людям с отрицательным результатом экспресс-теста принимать участие в массовых мероприятиях. Диспансеризацию и профосмотры граждан тоже возобновили.

Как сообщалось, в начале февраля на Чукотке ввели новые ограничения для борьбы с коронавирусной инфекцией. В регионе перенесли или отменили массовые мероприятия, приостановили профосмотры и диспансеризацию, работу предприятий общественного питания в ночное время с 23:00 до 06:00 часов.

Хроника 09 января 2020 года – 01 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Чукотка коронавирус

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