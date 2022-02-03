Ямальские чиновники передали врачам 127 служебных машин

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Ямало-Ненецком автономном округе мэрии городов и бюджетные учреждения отдали в общей сложности 127 служебных автомобилей для нужд врачей, сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Передать машины поручил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

На этих машинах врачи будут ездить по вызовам к пациентам с COVID-19, а также для забора анализов на коронавирус.

Медики Салехарда получили 35 машин от горадминистрации, 20 - от управделами правительства, 5 - от заксобрания. 29 машин передали врачам в Ноябрьске, в Новом Уренгое, в том числе транспорт главы города и его заместителей. В Надымском районе врачам передали 12 автомобилей администрации, в Приуральском - 6, в Муравленко - 8, в Пуровском районе - 5, по 1 - в Шурышкарском и Тазовском районах.

По данным оперштаба, сейчас на Ямале 11 528 пациентов с коронавирусной инфекцией лечатся дома. В день 266 врачей обслуживают более 3,7 тысячи вызовов на дом, треть из них приходится на выезды педиатров.