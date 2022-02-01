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Чиновники правительства Поморья передали машины терапевтам

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Архангельской области сообщило, что передало 21 автомобиль из своего парка поликлиникам Архангельска и Северодвинска для выезда к больным на дом.

14 правительственных машин с 1 февраля начали возить по вызовам врачей в Архангельске, семь - в Северодвинске. Речь идет о вызовах к пациентам с симптомами ОРВИ и с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Машины пока переданы на две недели, но по мере необходимости этот срок может быть изменен.

С начала января в Архангельской области заболеваемость COVID-19 выросла в 10 раз, 31 января сообщалось о суточном приросте в 2019 новых случаев. Губернатор региона Александр Цыбульский говорил, что примерно 20% заболевшим требуется госпитализация, а остальная нагрузка ложится на амбулаторное звено.

Хроника 09 января 2020 года – 01 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Архангельская область коронавирус Архангельск Северодвинск Александр Цыбульский

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