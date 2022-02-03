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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
на 03.02В России 12 284 564+155 768В мире 384 859 233+3 175 373

В России за сутки госпитализировали 17 792 пациента с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 17 792 пациента с коронавирусом
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 155 768 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 141 883 заболевших, число новых случаев COVID-19 выросло на 13 885 человек.

Количество госпитализаций за сутки составило 17 792 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,4%. Увеличение госпитализаций произошло в 48 субъектах РФ. Снижение - в 37 регионах.

Умерли за сутки 667 человек. Выздоровели 53 724 человека, или на 10,9% больше в сравнении с предшествующими сутками.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 12 284 564 случая коронавирусной инфекции, 333 357 умерших и 10 390 732 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 03 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
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