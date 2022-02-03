Поиск
Фристайл13:00Женщины. Квалификация 1Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Швейцария - Канада 1:12Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа B Китай - Чехия 1:3Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:40Заразились
на 03.02В России 12 284 564+155 768В мире 384 859 233+3 175 373

Путин заявил об отсутствии планов введения локдауна из-за коронавируса

Власти РФ также намерены снять вскоре ограничения для контактных лиц

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ не планирует вводить новые ограничительные меры в связи с развитием ситуации с коронавирусом, никаких локдаунов не намечается, заявил президент Владимир Путин.

"Вчера вечером только, довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства, расстались с ним где-то во втором часу ночи, беседовали, в том числе, и по этому вопросу. Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения", - сказал Путин в четверг на встрече с членами "Деловой России".

Так он ответил одному из участников встречи, который поинтересовался, планирует ли правительство вводить новые ограничения в связи с развитием эпидемиологической ситуации.

Путин отметил, что с учетом ситуации с новым штаммом "омикрон" обсуждается другой вопрос - снятие ограничений для контактных лиц. Он напомнил, что недавно вице-премьер Татьяна Голикова обсуждала данную проблему с работодателями и профсоюзами, у которых есть свои опасения на этот счет.

"Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных так называемых лиц можно в ближайшее время снимать. Имею в виду, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что тем более уж никаких локдаунов не намечается", - сказал Путин.

По данным оперштаба на четверг, 3 февраля, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 155 768 случаев. По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 141 883 заболевших, число новых случаев COVID-19 выросло на 13 885 человек.

Количество госпитализаций за сутки составило 17 792 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,4%.

Хроника 09 января 2020 года – 03 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Коронавирус

Новости по теме

Новости

Белоусов поддержал идею перезапустить программу утилизации старых авто

В России будет прекращено вещание телерадиокомпании Deutsche Welle

Пандемия коронавируса

Российские регионы продолжили отправлять школьников на дистант или каникулы

Российские регионы продолжили отправлять школьников на дистант или каникулы

Адвокат сообщила о нарушении прав заключенных в колонии под Саратовом

Экс-директор предприятия "Роскосмоса" получил пять лет за присвоение 20 млн руб.

Экс-директор предприятия "Роскосмоса" получил пять лет за присвоение 20 млн руб.

Atomyze первой получила лицензию ЦБ на управление цифровыми финактивами

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль в России

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль в России

Песков рассказал, о чем беседовали Путин и Кадыров накануне

Песков рассказал, о чем беседовали Путин и Кадыров накануне

Верховный суд 28 февраля проверит законность ликвидации "Мемориала"

Верховный суд 28 февраля проверит законность ликвидации "Мемориала"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });