Путин заявил об отсутствии планов введения локдауна из-за коронавируса

Власти РФ также намерены снять вскоре ограничения для контактных лиц

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ не планирует вводить новые ограничительные меры в связи с развитием ситуации с коронавирусом, никаких локдаунов не намечается, заявил президент Владимир Путин.

"Вчера вечером только, довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства, расстались с ним где-то во втором часу ночи, беседовали, в том числе, и по этому вопросу. Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения", - сказал Путин в четверг на встрече с членами "Деловой России".

Так он ответил одному из участников встречи, который поинтересовался, планирует ли правительство вводить новые ограничения в связи с развитием эпидемиологической ситуации.

Путин отметил, что с учетом ситуации с новым штаммом "омикрон" обсуждается другой вопрос - снятие ограничений для контактных лиц. Он напомнил, что недавно вице-премьер Татьяна Голикова обсуждала данную проблему с работодателями и профсоюзами, у которых есть свои опасения на этот счет.

"Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных так называемых лиц можно в ближайшее время снимать. Имею в виду, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что тем более уж никаких локдаунов не намечается", - сказал Путин.

По данным оперштаба на четверг, 3 февраля, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 155 768 случаев. По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 141 883 заболевших, число новых случаев COVID-19 выросло на 13 885 человек.

Количество госпитализаций за сутки составило 17 792 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,4%.