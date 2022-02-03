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Кекелидзе оставил должность гендиректора Центра имени Сербского

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Зураб Кекелидзе перешел с должности гендиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) психиатрии и наркологии им. Сербского на пост его президента, сообщила пресс-служба Минздрава.

Это кадровое назначение провел министр здравоохранения Михаил Мурашко. Гендиректором НМИЦа он назначил бывшего руководителя Московского НИИ психиатрии Светлану Шпорт. Сотрудникам института он ее представил 3 февраля.

Ранее Шпорт занимала должность ученого секретаря НМИЦ им. Сербского и исполняла обязанности директора одного из его филиалов, Московского НИИ психиатрии, добавили в пресс-службе.

Кекелидзе возглавил НМИЦ в 2010 году после смерти Татьяны Дмитриевой. До 2014 года он был и.о. гендиректора организации, затем состоялось его назначение. Сейчас ему 72 года.

НМИЦ Сербского Зураб Кекелидзе Светлана Шпорт Михаил Мурашко Минздрав

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