Кекелидзе оставил должность гендиректора Центра имени Сербского

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Зураб Кекелидзе перешел с должности гендиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) психиатрии и наркологии им. Сербского на пост его президента, сообщила пресс-служба Минздрава.

Это кадровое назначение провел министр здравоохранения Михаил Мурашко. Гендиректором НМИЦа он назначил бывшего руководителя Московского НИИ психиатрии Светлану Шпорт. Сотрудникам института он ее представил 3 февраля.

Ранее Шпорт занимала должность ученого секретаря НМИЦ им. Сербского и исполняла обязанности директора одного из его филиалов, Московского НИИ психиатрии, добавили в пресс-службе.

Кекелидзе возглавил НМИЦ в 2010 году после смерти Татьяны Дмитриевой. До 2014 года он был и.о. гендиректора организации, затем состоялось его назначение. Сейчас ему 72 года.